Военный эксперт Онуфриенко напомнил об отказе Трампа защищать Европу

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко прокомментировал взаимоотношения Европы и США. Американцы поступят со странами ЕС так, как им будет выгодно, отметил эксперт в эфире радиостанции Sputnik .

Аналитик напомнил об отказе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа защищать европейские государства.

«Ребята, а как же гарантии безопасности? А как же устав НАТО? Но в Европе даже никто не задается вопросом: „А как же так? Вы же обязаны!“» — высказался специалист.

По его словам, США выбирают наиболее выгодные для них варианты, игнорируя такие факты, как, например, членство в НАТО. Европа это хорошо понимает, добавил Онуфриенко.