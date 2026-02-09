Военный эксперт и бывший член Комиссии по контролю химического и биологического оружия Игорь Никулин в беседе с Life.ru выдвинул гипотезу о назначении больших заказов серной кислоты, зарегистрированных на имя бизнесмена Джеффри Эпштейна.

По его мнению, такое вещество могло использоваться для устранения или искажения идентификационных признаков человеческих останков.

Серная кислота известна своей способностью разрушать ткани и уничтожать следы преступлений. В истории известны случаи, когда убийцы применяли данный реактив для сокрытия следов своих деяний. Примером является устранение останков царской семьи Романовых в июле 1918 года, когда революционеры использовали кислоту для разрушения тел убитых членов императорской фамилии.

Применение столь мощного химического агента подразумевает заранее спланированную схему сокрытия преступных действий. Вероятно, цели злоумышленников включали создание препятствий для идентификации жертв и исключение возможности расследования обстоятельств смерти.