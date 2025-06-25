Военный эксперт Игорь Никулин в интервью телеканалу «Звезда» выразил мнение о причинах остановки сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Он считает, что инспекторы агентства не выполнили свою миссию, предоставляя двусмысленные заявления вместо четкого подтверждения мирного характера иранской ядерной программы.

Никулин подчеркнул, что прекращение сотрудничества Ирана с МАГАТЭ было правильным решением, так как инспекторы использовали свое пребывание в стране для сбора разведывательной информации. По его словам, после ударов США по иранским ядерным объектам МАГАТЭ пытается выяснить, насколько эффективны были эти удары.

МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси, по мнению Никулина, оказались в положении, когда им необходимы точные данные о результатах ударов, чтобы оценить разрушения и эффективность американского оружия.