Военный эксперт Михайлов заявил, что страны ЕС не будут покупать оружие у США, опасаясь ответа России

Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с телеканалом «Звезда» изложил причины, по которым некоторые члены Североатлантического альянса отказываются поддерживать инициативу поставок вооружения США Украине через структуры НАТО.

«Они прекрасно понимают, что ответ России может быть непредсказуемым на такое решение. Также это повышает политические риски», — сказал собеседник.

Михайлов подчеркнул, что речь идет о зенитно-ракетных комплексах Patriot. По его мнению, если Европа решит закупить дальнобойное оружие, то она рискует «прекратить свое существование».