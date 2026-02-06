Военный эксперт Евгений Михайлов выразил сомнения относительно заявлений президента США Дональда Трампа о применении новейшего оружия, именуемого «дискомбулятор», во время операции в Венесуэле. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По мнению специалиста, оружие такого типа действительно существует, однако решающую роль в успешности операции сыграл вовсе не технический фактор, а финансовая составляющая.

«На самом деле главный „дискобомбобулятор“ — это кучи долларов, которыми подкупили окружение Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро — прим. ред.)», — объяснил аналитик.

Кроме того, Михайлов подверг критике надежность оценочных шкал американских рейтинговых агентств, утверждая, что присвоенное армии США звание сильнейшей в мире является сомнительным.