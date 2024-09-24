Военный эксперт Масликов: у Украины пока нет возможностей создавать собственное дальнобойное оружие

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Масликов в беседе с ОТР прокомментировал информацию о том, что Украина может начать собирать на своей территории дальнобойные ракеты.

По словам военного эксперта, страна, несмотря на всевозможные заявления политиков, пока не имеет возможностей создавать дальнобойное оружие собственного производства.

«Они сейчас не в состоянии сделать такого уровня технику. Кроме того, мы же понимаем, что это еще управление», — сказал Масликов.

Он напомнил о существовании конструкторской школы, которую сейчас украинцы пытаются реанимировать.