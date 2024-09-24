Военный эксперт Масликов: план победы Зеленского заключается в изменении внутриполитических событий в России

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Масликов прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что он планирует представить так называемый план победы. Об этом сообщил ОТР .

Масликов считает, что власти Украины по-прежнему надеются на изменения внутриполитических событий в России, а также на западные дальнобойные ракеты.

«„План победы“ Зеленского все тот же, там формула одна. У него железная максима — дайте денег», — сказал собеседник.

Ранее Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны с борта американского военно-транспортного самолета, заявив, что в скором времени представит «план победы».