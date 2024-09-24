Военный эксперт Масликов: американцы не спешат передавать Украине дальнобойное оружие после заявлений Путина

США не спешат передавать Украине дальнобойное оружие после заявления по этому поводу президента России Владимира Путина. Об этом ОТР сообщил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Масликов.
Ранее газета The Times писала, что президент США Джо Байден пока не планирует снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России.
Собеседник считает, что если украинцы будут использовать западное дальнобойное оружие, Россия может начать сбивать различные разведывательные летательные аппараты. По его словам, не исключен и переход в космическую плоскость.
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