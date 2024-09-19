Размещение баз НАТО на территории Финляндии может спровоцировать ответные меры со стороны России. Об этом «Инфо24» заявил военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Недавно стало известно, что в Финляндии будут созданы два штаба НАТО, один из которых разместится на юге страны, в городе Миккели, возле российской границы. Кроме того, в провинции Лапландия строится новая военная база Альянса, которая находится в непосредственной близости от Карелии и Мурманской области.



По словам эксперта, Финляндия может оказаться в уязвимом положении из-за НАТО, поскольку возможные провокации альянса на границе с Мурманской областью, Кольским полуостровом и Корельским перешейком представляют для России серьезную угрозу. Там располагаются стратегические атомные подводные лодки и надводные силы Северного флота ВМФ РФ.

«Они не понимают, что появление баз НАТО на их территории угрожает стране ответными мерами со стороны России. Все дело в том, что Финляндия, как член военного блока, у которого есть ядерное оружие, может столкнуться с применением ядерного оружия на ее территории», — отметил эксперт.

Литовкин также отметил, что финское правительство состоит из русофобски настроенных чиновников, находящихся под влиянием Соединенных Штатов. Он выразил уверенность, что финские власти не осознают возможные последствия своей недальновидной политики.