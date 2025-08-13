Военный эксперт Литовкин отметил роль ЗРК С-400 в конфликте Индии и Пакистана

Зенитно-ракетный комплекс С-400  существенно повлиял на ход последнего противостояния Индии и Пакистана. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT.

Аналитик уточнил, что дальность обнаружения системой составляет порядка 300 километров, а способность одновременного сопровождения множества воздушных целей делает комплекс чрезвычайно эффективным средством защиты воздушного пространства.

«Когда пакистанские самолеты взлетали и пытались атаковать индийскую территорию, то пуск ракеты С-400 отрезвлял их», — пояснил специалист.

По его словам, применение комплексов С-400 резко ограничило боевые возможности ВВС Пакистана.

