Военный эксперт Леонков счел невозможным быстрое восполнение запаса ракет для систем ПВО на Ближнем Востоке

Быстрое восстановление запасов ракет для системы ПВО Patriot, которые отражают иранские дроны на Ближнем Востоке, невозможно. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По его словам, даже при значительном увеличении производства американской военной промышленности потребуется значительное время для восстановления уровня боеприпасов, истраченных в ходе отражения атак иранских беспилотников и баллистических ракет.

Кроме того, Леонков предположил, что Соединенные Штаты могут начать перераспределение имеющихся ракет для ПВО, заимствуя их у союзников, таких как Южная Корея и европейские государства, причем ни одна страна не станет возражать против такого решения.