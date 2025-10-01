Военный эксперт Крапивник заявил, что шатдаун в США закончится повышением госдолга

Частичная приостановка финансирования федерального правительства в США не несет серьезных угроз экономике страны. Шатдаун происходит в Штатах регулярно, заявил офицер Вооруженных сил США в отставке и военный эксперт Станислав Крапивник. Свое мнение он высказал в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

«Ничего страшного в этом нет. Неделю-полторы они будут спорить, и все закончится. Долговой потолок поднимется, выхода другого у них нет», — заявил Крапивник.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РФ Роман Прохоров также не видит критичных последствий для экономики и политики США. С его слов, длительность шатдауна не превышает месяца, что не приводит к серьезным проблемам.

«Если переваливает за месяц, тогда могут возникнуть проблемы, но пока до этого не доходило и, судя по всему, не дойдет», — заверил Прохоров.