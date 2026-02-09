Соединенные Штаты стремятся вызвать падение действующего правительства Кубы посредством организации топливного кризиса в республике. Такое мнение высказал бывший офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с «Ридусом» .

Топливный дефицит на Кубе усилился после начала блокады, инициированной Соединенными Штатами. Первоначально Вашингтон перекрыл поставки венесуэльской нефти, спровоцировав серьезный кризис в Венесуэле. Затем американские власти начали препятствовать импорту нефти из Мексики, угрожая значительным повышением пошлин для Мехико.

«Вашингтон намерен свергнуть кубинский режим, устроив в стране экономический коллапс. Думаю, спасти Кубу может Россия, послав туда нефтяные танкеры с военным эскортом», — отметил аналитик.

По его словам, американцы едва ли решатся атаковать российские боевые корабли. Если же РФ откажется поддержать своего союзника, это может обернуться потерей важного партнера, добавил эксперт.