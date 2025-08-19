Военный эксперт Козюлин не исключил реальных военных действий на фоне напряжения в Корее

Учения Ulchi Freedom Shield, проводимые США и Южной Кореей, стали причиной обострения ситуации с КНДР. Несмотря на заявления Вашингтона и Сеула о чисто оборонительном характере маневров, Пхеньян отреагировал негативно и предупредил о потенциальных рисках. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с «Известиями» .

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль подчеркнул, что подобные учения воспринимаются как прямая угроза, поскольку имитируют ядерную войну. Он отметил, что действия США и Южной Кореи ухудшают обстановку в регионе.

По мнению военного эксперта Козюлина, во время таких масштабных учений военные на обеих сторонах готовятся к любым сценариям, включая самые невероятные.

«Военные на обеих сторонах готовятся ко всем вариантам развития событий, то есть к самым неправдоподобным сценариям в том числе. Во время настолько крупных учений, как нынешние, с участием 18 тысяч только южнокорейских военных, может отрабатываться и ядерный удар», — пояснил он.

Эксперт также считает, что из-за масштабов маневров существует вероятность перерастания их в реальные боевые действия, что может объяснить повышение боеготовности северокорейских войск.