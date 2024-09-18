Военный эксперт Кошкин: взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» разработали спецслужбы ряда стран

Израиль дистанционно взорвал пейджеры представителей ливанского движения «Хезболла». Помогли ему в этом спецслужбы ряда стран, в том числе коллеги из Европы, сообщил военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с Life.

По его словам, в целом речь идет о продуманной и подготовленной широкомасштабной террористической акции. Нет сомнения в том, что в этом задействованы некоторые европейские государства и их спецслужбы, именно они пытались «перевести стрелки» на Тайвань.

Кошкин отметил, что организаторы атаки могли заранее перенять в Тайване опыт изготовления подобных взрывающихся устройств.