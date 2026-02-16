Военный эксперт Кошкин усомнился в планах Польши создать собственное ядерное оружие

Президент Польши Кароль Тадеуш Навроцкий заявил о намерении своей страны присоединиться к ядерному клубу. Тем не менее заведующий кафедрой Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Ридусом» назвал идею не более чем попыткой повлиять на общественное мнение и усилить международную напряженность вокруг Украины.

Специалист отметил, что Польша не обладает необходимыми ресурсами и технологиями для самостоятельного создания атомного оружия, а США вряд ли откажутся от контроля над европейским регионом. Заявление польского лидера эксперт расценил лишь как инструмент информационной войны против России.

