Военный эксперт Кошкин усомнился в планах Польши создать собственное ядерное оружие

Президент Польши Кароль Тадеуш Навроцкий заявил о намерении своей страны присоединиться к ядерному клубу. Тем не менее заведующий кафедрой Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Ридусом» назвал идею не более чем попыткой повлиять на общественное мнение и усилить международную напряженность вокруг Украины.