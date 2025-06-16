Военный эксперт Корнев заявил, что уникальные разработки оружий отсутствуют как у Ирана, так и у Израиля

Радиостанция «Комсомольская правда» обсудила ситуацию вокруг вооруженного противостояния между Ираном и Израилем с известным российским военным экспертом, создателем ресурса MilitaryRussia.ru Дмитрием Корневым. Об этом написал сайт KP.RU .

По мнению эксперта, уникальные разработки вооружения отсутствуют как у Ирана, так и у Израиля.

Корнев сообщил, что международные эксперты оценивают количество находящихся на вооружении Ирана баллистических ракет среднего радиуса действия приблизительно в две тысячи единиц. Долгое время Россия воздерживалась от производства аналогичных видов оружия вследствие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Однако недавно российская армия получила первую систему подобного типа под названием «Орешник», которая является значительно более технологически продвинутым изделием по сравнению с имеющимися в распоряжении Ирана средствами поражения.

Корнев уточнил, что армии Израиля доступны различные виды высокоточного управляемого оружия, включая авиационные боеприпасы и беспилотники-разведчики. Но отечественная промышленность тоже обладает современными комплексами ПВО, такими как С-400 и С-500, способными эффективно противостоять подобным угрозам.