Военный эксперт Кнутов заявил, что другие страны также захотят провести ядерные испытания после США

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью RT выразил мнение, что решение США о проведении ядерных испытаний может спровоцировать другие страны также инициировать разработку и испытания ядерного вооружения.

Он подчеркнул, что современная методика проверки стабильности плутония предполагает использование суперкомпьютерного моделирования, однако натурные испытания считаются более надежными.

Кнутов отметил, что недавняя демонстрация Россией новейших разработок, таких как гиперзвуковые комплексы «Буревестник» и «Посейдон», произвела сильное впечатление на мировую аудиторию. По его мнению, США, почувствовав отставание, решили ответить демонстрацией своих ядерных возможностей.

Эксперт выразил сомнение в правильности такого решения, подчеркнув, что оно может вызвать цепную реакцию и привести к гонке вооружений, что противоречит интересам международного сообщества.