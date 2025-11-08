Военный эксперт Кнутов указал на желание США проверить ядерное топливо

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил причины срочного желания США провести испытание ядерного оружия. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как утверждает специалист, основная цель заключается в проверке надежности и работоспособности ядерного топлива — оружейного плутония (плутоний-239).

Эксперт подробно описал два метода проверки ядерного арсенала: традиционный способ предполагает проведение полноценного взрыва для оценки характеристик вооружений, тогда как субкритическое испытание позволяет изучить состояние электронных и механических компонентов отдельно от основной составляющей — плутония.

Кнутов обратил особое внимание на заявление Джилл Хруби, руководителя отдела ядерной безопасности США, сообщившей, что американские власти заинтересованы именно в исследовании свойств самого плутония, включая проверку его сохранности и соответствия стандартам оружейного материала.