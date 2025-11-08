Военный эксперт Кнутов указал на желание США проверить ядерное топливо
Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил причины срочного желания США провести испытание ядерного оружия. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Как утверждает специалист, основная цель заключается в проверке надежности и работоспособности ядерного топлива — оружейного плутония (плутоний-239).
Эксперт подробно описал два метода проверки ядерного арсенала: традиционный способ предполагает проведение полноценного взрыва для оценки характеристик вооружений, тогда как субкритическое испытание позволяет изучить состояние электронных и механических компонентов отдельно от основной составляющей — плутония.
Кнутов обратил особое внимание на заявление Джилл Хруби, руководителя отдела ядерной безопасности США, сообщившей, что американские власти заинтересованы именно в исследовании свойств самого плутония, включая проверку его сохранности и соответствия стандартам оружейного материала.