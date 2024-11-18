Военный эксперт Кнутов оценил возможное разрешение для Киева применять западные ракеты для ударов вглубь России

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал статью New York Times о возможном разрешении для Киева применять западные ракеты для ударов вглубь России.

На его взгляд, российские войска смогут справиться с вызовом, поскольку имеют достаточный опыт отражения ударов дальнобойными ракетами. Системы ПВО, добавил Кнутов, активно работают по крылатым ракетам.

«Думаю, что мы продолжим эту тактику борьбы, она уже отработана и мы способны свести к минимум удары SCALP и Storm Shadow», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что американский президент Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России.