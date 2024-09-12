Военный эксперт Кнутов: ограничения на экспорт российского титана и урана могут негативно отразиться в США

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» прокомментировал предложение Владимира Путина ограничить экспорт титана и урана. По словам собеседника издания, если эта инициатива будет осуществлена, то у США могут возникнуть проблемы.

Именно российский уран является приоритетным для Вашингтона, поскольку технология качественной переработки этой руды в стране отсутствует. Ресурс используется в производстве топлива для атомных электростанций.

Что касается запрета на титан, то проблемы могут возникнуть у компании Boeing, которая делает несущие балки у самолетов из российского ресурса.