Военный эксперт Кнутов: ограничения на экспорт российского титана и урана могут негативно отразиться в США

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» прокомментировал предложение Владимира Путина ограничить экспорт титана и урана. По словам собеседника издания, если эта инициатива будет осуществлена, то у США могут возникнуть проблемы.
Именно российский уран является приоритетным для Вашингтона, поскольку технология качественной переработки этой руды в стране отсутствует. Ресурс используется в производстве топлива для атомных электростанций.
Что касается запрета на титан, то проблемы могут возникнуть у компании Boeing, которая делает несущие балки у самолетов из российского ресурса.
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