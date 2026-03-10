Военный эксперт Кнутов назвал халатность генералов возможной причиной удара США по школе в Иране

Возможными причинами попадания ракеты в школу для девочек в Иране стали небрежность американских генералов и устаревшие карты. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Специалист пояснил, что ранее здание школы использовалось как база Ирана вплоть до начала 2000-х годов. Позже территория была поделена забором, одно из строений переоборудовали под учебное заведение.
Предположительно, при запуске крылатой ракеты Tomahawk применялись устаревшие электронные карты местности.
