Военный эксперт Ераносян сообщил, что США будут скрывать причину крушения F-35В до последнего

Военный эксперт Владимир Ераносян в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал новость о крушении экспериментального истребителя F-35В в американском штате Нью-Мексико.

По его словам, компания Lockheed Martin, которая производит F-35, никак не может довести этот проект, хотя многие страны уже заключили контракт на поставку этой авиатехники. Ераносян считает, что в конструкции истребителя есть какие-то ошибки.

«Конструкция имеет технологические ошибки. Испытания проводились с 2012 года, есть подробности, отчеты. Они говорят о том, что в конструкции истребителя есть определенные недочеты», — сказал он.

Ераносян добавил, что американцы будут до последнего скрывать причину крушения F-35В.