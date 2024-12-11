Украина отчиталась о недостатке средств для финансирования Вооруженных сил страны. Подобные заявления представителей киевского режима нужно воспринимать с недоверием, считает военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом он рассказал в интервью ОТР .

По словам специалиста, сейчас российская армия ведет активное наступление, однако у противника хватает сил на разного рода подлости. Это подтверждают ночные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны украинских боевиков.

«Здесь они известные жалобщики, начиная от Зеленского и заканчивая всей его камарильей, — просят денег как можно больше», — подчеркнул Дандыкин.

Однако стоит учитывать, что у армии Украины есть возможности для артиллерийских обстрелов и ракетных атак, в частности мирного населения, добавил эксперт.