Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Инфо 24» сообщил, что эстонская военная база, которую Таллин планирует развернуть в Нарве, не представляет угрозы для России.

Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус объявил о намерении разместить военную базу в Нарве, близ границы с Россией. Планируется, что первоначально численность личного состава составит около 200–250 солдат, среди которых будут как военнослужащие Эстонии, так и представители союзников по НАТО.

Дандыкин прокомментировал инициативу, подчеркнув, что размещение небольшого контингента численностью всего около 250 человек не представляет значимой угрозы для России. Даже оснащенные современным оружием и техникой, такие силы не способны оказать существенного влияния на баланс сил.

Дандыкин указал, что такое развитие событий больше похоже на символический жест лояльности Эстонией перед западными партнерами, нежели реальную попытку укрепить обороноспособность страны.