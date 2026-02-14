Военный эксперт Анпилогов сообщил, что Запад не в силах покрыть потребности ВСУ в ракетах-перехватчиках
Военный эксперт Алексей Анпилогов выразил мнение относительно способности Запада обеспечить достаточное количество ракет-перехватчиков для защиты Украины. Об этом сообщил «Взгляд».
Специалист обратил внимание на использование десятков комплексов «Искандер» ежедневно, подчеркивая невозможность покрытия потребностей украинской стороны.
Рассуждая о недостатках западных систем противовоздушной обороны, Анпилогов упомянул дороговизну и низкую эффективность противодействия российским тактическим ударам, включающим недорогие беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Несмотря на высокие характеристики PAC-3, включая скорость и маневренность, их применение не обеспечивает гарантированного оперативно-тактических ракет типа «Искандер».