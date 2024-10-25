Военный аналитик Михайлов высказал мнение, что США не хотят видеть Украину в составе НАТО

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с журналистами телеканала «Звезда» высказал мнение, что Соединенные Штаты не хотят видеть Украину в составе НАТО.

Собеседник привел в пример Швецию, которую, несмотря на возражения турецких властей, все же «протащили» в альянс. Американцы, на взгляд Михайлова, намеренно придумали историю о протесте других участников альянса в истории с Украиной.

«Украина просто никому не нужна — в данный момент», — сказал политолог.

Михайлов считает, что если бы США действительно хотели видеть Украину в составе НАТО, они бы сделали все возможное, чтобы добиться этого.