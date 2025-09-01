Военные Таиланда перехватили российское судно у Пхукета

Военные Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета. Об этом сообщил Telegram-канал Shot . Ранее траулер подозревался в контрабанде, а его капитан загадочно скончался.

Рыбацкий траулер «Билене» вошел в территориальные воды страны, что вызвало подозрения у ВМФ. После осмотра на борту не нашли ни снастей, ни рыбы, ни других незаконных предметов.

Оказалось, что старый траулер 1986 года направляется из России в Бангладеш под флагом Вануату для продажи.

В 2008 году на Камчатке это судно задержали по подозрению в контрабанде топлива. Капитан покончил с собой, и предъявить обвинения стало некому. Теперь «Билене», вероятно, отправится на крупнейшее в мире «кладбище кораблей» в Читтагонге и там найдет свое последнее пристанище. Возможно, его продадут на металлолом.

