Военные США сбили ракеты и беспилотник хуситов в Красном море

CENTCOM: США отразили ракетную атаку йеменских хуситов на эсминец USS Gravely

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Американские военнослужащие отбили нападение йеменских хуситов на эсминец USS Gravely в Красном море. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM).

Военные сбили в южной части моря две баллистические ракеты и один беспилотник, которые хуситы выпустили по американскому кораблю. В пресс-службе добавили, что в результате ни эсминец, ни торговые суда не пострадали.

Ранее хуситы напали в Красном море на принадлежащий США авианосец Dwight Eisenhower. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по кораблю нанесли в ответ на действия США и Великобритании в Йемене. По его словам, повстанцы успешно поразили эсминец крылатыми и баллистическими ракетами.

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