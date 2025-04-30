Тривиальная статистика. Военкор сравнил потери в бою за ущелье Хазара в Афгане и на СВО

Военный корреспондент Александр Сладков вспомнил о тайной гибели «Королевского батальона» в Афганистане 39 лет назад. Журналист сравнил потери в кровопролитном бою за ущелье Хазара и на СВО.

Неожиданной бойцов направили на прочесывание долины реки Хазара, 30 апреля подразделения двинулись по дну ущелья. Но из-за ошибки командования батальон не получил положенного прикрытия ни с гор, ни с воздуха. А противник уже дожидался на вершинах. Все колонну расстреляли.

В апреле 1984 года советские и афганские войска завершали операцию по вытеснению из Панджшерского ущелья банды известного главаря Масуда. После изнурительного противостояния первый батальон 682-го мотострелкового полка, прозванный «королевским» по фамилии комбата Александра Королева, выдвинулся на базу.

«Горжусь, что я русский»

Тогда за один бой погибло 86 человек. По меркам специальной операции это тривиальная статистика. Однако в истории много необычеого.

«Мне удалось дважды побывать в ущелье Хазара, на месте гибели батальона. Я расследовал детали», — рассказал Сладков в Telegram-канале.

Ровно 39 лет назад в боб за ущелье советские войска понесли самые большие потери. Во время расследования военкор выяснил, что командира полка сразу из Панджшера отправили в Белоруссию. Военному контрразведчику присвоили звание Героя Советского Союза. Но так и не удалось найти командира, приказавшего батальону спуститься с гор в губительное ущелье.

Сладков рассказал, что пробовал пообщаться и с командованием командовавшим обороной Панджшера бывшим афганским генералом, который перешел на сторону Ахмада Шаха Масуда и его моджахедов, и с полевым командиром, устроившим засаду на «Королевский батальон».

«Я горжусь, что я русский, я советский, после тех слов, которые я услышал от моджахедов про наших офицеров и солдат в Афганистане. Из побед и силы духа прошлого вырастают наши сегодняшние победы», — написал журналист.