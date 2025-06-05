Водитель машины протаранил группу школьников в немецком Хюрте

Дорожная авария с участием несовершеннолетних произошла в немецком городе Хюрт. Не обошлось без пострадавших, сообщил MK.Ru со ссылкой на Bild.

По предварительным данным, водитель машины протаранил группу учеников начальных классов. Двое детей получили травмы.

Правоохранители квалифицировали происшествие как несчастный случай. Проводится проверка.

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