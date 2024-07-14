Водички не нальется? США вошли в десятку стран с самой дорогой питьевой водой

РИА «Новости»: США вошли в десятку стран с самой дорогой питьевой водой

США оказались единственными среди крупнейших экономик, вошедших в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой. Об этом сообщило РИА «Новости» , проведя собственные расчеты.

«На полтора литра питьевой воды придется выложить 2,19 доллара — столь высокая стоимость определила страну сразу на восьмое место», — написали журналисты.

В топ-10 также оказались государства Карибского бассейна и Африки. У России в рейтинге — 155-е место.

О том, что культура экономии воды в США не очень развита, начали говорить еще более 10 лет назад. При этом потребление приходится в подавляющем большинстве на промышленность и сельское хозяйство, а не на жилые дома.

Ранее США испугались последствий новых санкций против российской нефти. Власти объяснили, что внутренний рынок топлива ответит на подобное решение подъемом цен.