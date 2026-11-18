Вьетнам рассчитывает привлечь российские компании к развитию цифровой экономики, промышленной автоматизации и сельского хозяйства. Об этом Zvezdanews рассказала представитель Вьетнамской ассоциации автоматизации в России Нгуен Май Хонг.

Ханой заинтересован не только в цифровизации, но и в глубокой модернизации реального сектора экономики. Нгуен Май Хонг подчеркнула, что для дальнейшего роста стране требуются российские решения для промышленности и сельского хозяйства.

Отечественным компаниям предлагают переходить от простых поставок к созданию совместных производств. По словам Нгуен Май Хонг, Вьетнам готов стать для российского бизнеса «воротами» в регион АСЕАН и на глобальные рынки. Для поддержки экспортеров планируется задействовать механизмы Российского экспортного центра.