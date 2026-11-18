Товарооборот между Россией и Вьетнамом может вырасти более чем вдвое и достичь 15 млрд долларов в год за счет локализации производства на территории республики. Об этом Zvezdanews сообщил руководитель представительства Российского экспортного центра во Вьетнаме Илья Колтыгин.

По его словам, создание добавленной стоимости непосредственно во Вьетнаме выведет экономическое взаимодействие на принципиально новый уровень. Ключевой площадкой для этого станет остров Фукуок, где формируется специальная экономическая зона. Колтыгин подчеркнул, что эта точка может стать отправной для выхода отечественного бизнеса не только на вьетнамский рынок, но и на рынки всей Юго-Восточной Азии.

Еще одним драйвером роста станут поставки удобрений и продукции АПК. Представитель РЭЦ обратил внимание, что Вьетнам является крупным потребителем и сейчас активно переходит от химических удобрений к органическим. Российские производители имеют здесь ценовое преимущество и уже формируют эффективные логистические цепочки.