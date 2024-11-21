«В этой геополитической карточной партии колода прошла мимо нас — удача отвернулась от Запада, и теперь карты раздают страны БРИКС. Переговоры закончатся победой России, а Китай покажет себя надежным и естественным посредником», — написал Флорак.

Он отметил, что это стало ответом Путина на разрешение, данное американцами Украине, просящей использовать поставленные ей дальнобойные ракеты вглубь территории РФ.

Также Флорак высказался о Франции. По его словам, «ослепленная своим неземным идеализмом, управляемая дилетантами», и ежегодно наводняемая сотнями тысяч мигрантами, которых не может позволить себе депортировать, она уже полностью дискредитировала себя. Он подчеркнул, что сейчас другие будут решать судьбу Европы, но не французы.

Ранее сербский лидер Александр Вучич предупредил западные страны, что Путин не блефует, обещая защитить Россию любыми способами. Его словам не поверят только ненормальные или те, кто его совсем не знает.