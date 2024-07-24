Во Франции выбрали кандидата на пост премьера

Во Франции блок левых выбрал Люси Кастец как единого кандидата на пост премьера

Блок левых партий «Новый народный фронт», победивший на выборах в парламент Франции, выбрал единого кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление от партии.

«„Новый народный фронт“ представил президенту республики предложение назначить премьер-министром Люси Кастец», — отметили в документе.

Такое решение приняли после долгих переговоров, где представители партий много спорили из-за разногласий. Кандидатуру согласовывали более двух недель.

Ранее бывший премьер-министр Эммануэля Макрона Эдуар Филипп предложил создать правоцентристскую коалицию с помощью объединения депутатов-центристов и правоцентристов. Как отметили СМИ, такая группа позволит получить большинство в новом парламенте и опередить левый «Новый народный фронт».