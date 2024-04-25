Во Франции уничтожили два миллиона бутылок Perrier из-за фекалий | 360°

Мир 25 апреля 2024, 05:01 Во Франции уничтожили два миллиона бутылок Perrier из-за фекалий Franceinfo: два миллиона бутылок Perrier уничтожили из-за фекалий в скважине Freepik

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Компания Nestlé уничтожила около двух миллионов бутылок воды Perrier после обнаружения бактерий «фекального происхождения» в одной из скважин в департаменте Гар на юге Франции. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

При этом в компании заверили, что поступившая на рынок вода безопасна для потребителей.

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«Со своей стороны префект Гара заявил, что потребовал от компании „немедленно приостановить“ эксплуатацию одной из скважин ее завода в коммуне Вержез, где разливается вода Perrier», — сообщили журналисты.

По данным радиостанции, в марте на этой скважине наблюдалось загрязнение воды бактериями группы кишечной палочки, а также синегнойной палочкой, поэтому она может быть опасна для здоровья.

Журналисты добавили, что проблемы с водой существуют и на других заводах компании. В частности, на предприятии в Вогезах, где производятся бренды Vittel, Hépar и Contrex.

Ранее Greenpeace включил Nestlé в список компаний, которые больше всего вредят экологии из-за создания огромного количества пластикового мусора.