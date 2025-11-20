Франции необходимо принять большие потери личного состава в будущей войне с Россией. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Фабьен Мандон, выступая перед конгрессом мэров городов.

Он подчеркнул, что, если власти страны не примут решения об усилении оборонного производства в ущерб другим статьям экономики, включая социальные выплаты, то страна окажется в большой опасности.

«У нас есть знания, вся экономическая и демографическая мощь, чтобы сдержать Россию.

Нам не хватает душевной силы, чтобы согласиться пережить боль, чтобы защитить то, кем мы является. Если мы не готовы смириться с потерей детей и экономическими страданиями, то наша страна потерпит крах», — привело заявление Мандона LTR.

Высказывание начальника Генерального штаба Франции привело к волне критики со стороны политиков, объявивших о своем полном несогласии с ним.

Из-за политического кризиса, охватившего страну правительство использовало конституционную статью, чтобы принять проект бюджета в обход голосования парламента. Статьи принятого закона направлены на снижение дефицита, который стал самым большим в Евросоюзе за счет повышения налогов и сокращения расходов.

Мандон в своем выступлении перед депутатами добился увеличения финансирования военных статей бюджета на 13% до 57,1 миллиарда евро. Он пояснил, что стране необходимо подготовиться к противостоянию с Россией, которое начнется в ближайшие три-четыре года.