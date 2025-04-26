Во Франции признали право России на церковь и кладбище в Ницце

Во Франции апелляционный суд Экс-ан-Прованса постановил, что России принадлежат церковь святых Николая и Александры и православное кладбище Кокад в Ницце. Об этом сообщила газета Nice-Matin .

Имущественные споры вокруг этих объектов идут с 2021 года. Тогда Русская православная культовая ассоциация Ниццы (ACOR), основанная в 1923 году, обратилась в суд. Ее представители заявили, что Россия якобы отобрала у нее русский собор, церковь и кладбище, которыми она до этого управляла.

Сейчас ситуация разрешилась. Суд постановил, что светская ассоциация подлежит выселению.

«На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад, Кремлю», — уточнили в суде.

Церковь святых Николая и Александры, возведенная в конце 1850-х годов, является старейшим русским православным приходским храмом в Западной Европе. Кладбище Кокад, открытое в 1867 году, считается вторым по размеру русским кладбищем во Франции после Сент-Женевьев-де-Буа.

В 2024 году президент России Владимир Путин издал указ о поиске и юридической защите госсобственности за рубежом. В частности, речь идет о владениях Российской империи в Ницце и Париже, Великобритании и Швейцарии, а также о счетах в иностранных банках.