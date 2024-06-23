Во Франции признали конец «макронизма»

Эпоха макронизма во Франции подошла к концу. Об этом в интервью France-Presse заявил бывший президент Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012–2017 годах.

«Макронизму пришел конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», — сказал он.

По мнению политика, «пришло время политической перестройки». При этом Олланд заверил, что не планирует возвращаться на пост президента.

Ранее он объявил, что баллотируется в Коррезе на парламентских выборах, сославшись на «очень серьезную ситуацию». Его выдвинула Социалистическая партия в составе «Нового народного фронта».

Экс-президент ранее заявил, что дата завершения конфликта на Украине будет зависеть от результатов выборов президента в США, которые состоятся уже осенью. По словам Олланда, наступит день, когда Европе придется полагаться только на себя в обеспечении собственной безопасности.