Во Франции один человек погиб и четверо пострадали из-за торнадо

Один человек погиб и четверо получили травмы из-за торнадо во французском департаменте Валь-д’Уаз, который расположен севернее Парижа. Об этом сообщило издание Le Figaro .

«Несколько городов в Валь-д’Уазе пострадали от мощного торнадо в понедельник вечером», — говорится в статье.

Порывы ветра нанесли серьезный материальный ущерб. Натиска стихии не выдержали три подъемных крана. Они упали и стали причиной гибели и травмирования людей. Ветер вырывал деревья, срывал и уносил с домов крыши.

Местная мэрия организовала кризисный центр для пострадавших от активности торнадо на базе школы.

В последние 20 лет наблюдается значительный рост частоты и силы ураганов и торнадо. Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов связал частые стихийные бедствия с изменением климата.