Во Франции нашли доказательства лечения детей ртутью в XIX веке

В научном издании International Journal of Paleopathology опубликовали результаты исследования, проливающие свет на трагическую историю мальчика из Руана, жившего в середине 1800-х годов. Ученые обнаружили останки ребенка трех-четырех лет, сообщил сайт RuNews .

Специалисты установили, что мальчик страдал от рахита и цинги — заболеваний, вызванных нехваткой витаминов D и C. Но настоящей находкой для исследователей стало высокое содержание ртути в костях и зубах ребенка.

Происхождение ртути не связано с окружающей средой — в районе захоронения не было фабрик или геологических пород с высоким содержанием металла. Учитывая возраст мальчика, он не мог контактировать с ртутью ни в быту, ни на производстве.

Эксперты пришли к выводу, что ртуть использовалась как лекарство. В то время ее активно применяли при лечении кожных и венерических заболеваний. Считалось, что вещество почти чудодейственное, а лечение заканчивали, когда у пациента начиналось слюнотечение — якобы признак «очищения» организма. Но последствия часто были тяжелыми: от отравления до воспаления языка и выпадения зубов.

Авторы исследования считают, что ребенку намеренно вводили ртуть за несколько месяцев до смерти. Это могло вызвать сильное отравление, ставшее причиной его гибели.