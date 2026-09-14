Внук де Голля призвал Францию порвать с НАТО
Пьер де Голль призвал Францию выйти из командования НАТО
Ради избавления от стратегической зависимости от США Франции следует покинуть объединенное командование Североатлантического альянса. Об этом РИА «Новости» заявил внук бывшего французского президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.
Внук де Голля убежден, что республика должна уйти от этой зависимости и вернуть свою независимость.
«Я не думаю, что уже слишком поздно. Напротив, полагаю, настал момент для того, чтобы Франция снова обрела легитимность в глазах собственного народа», — добавил он.
Франция — одна из основательниц НАТО в 1949 году — уже выходила из военных структур альянса 60 лет назад. На тот момент штаб-квартира организации находилась в Париже. Тогда переизбранный Шарль де Голль обратился к президенту США Линдону Джонсону со словами, что Франция намерена восстановить полный суверенитет над своей территорией и прекратить участие в объединенном военном командовании НАТО. Вернул республику в альянс президент Николя Саркози в 2009 году.
Ранее Пьер де Голль заявил, что Франция нуждается в сильном и независимом лидере. Таком, как президент России Владимир Путин.