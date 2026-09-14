Ради избавления от стратегической зависимости от США Франции следует покинуть объединенное командование Североатлантического альянса. Об этом РИА «Новости» заявил внук бывшего французского президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.

Внук де Голля убежден, что республика должна уйти от этой зависимости и вернуть свою независимость.

«Я не думаю, что уже слишком поздно. Напротив, полагаю, настал момент для того, чтобы Франция снова обрела легитимность в глазах собственного народа», — добавил он.

Франция — одна из основательниц НАТО в 1949 году — уже выходила из военных структур альянса 60 лет назад. На тот момент штаб-квартира организации находилась в Париже. Тогда переизбранный Шарль де Голль обратился к президенту США Линдону Джонсону со словами, что Франция намерена восстановить полный суверенитет над своей территорией и прекратить участие в объединенном военном командовании НАТО. Вернул республику в альянс президент Николя Саркози в 2009 году.

Ранее Пьер де Голль заявил, что Франция нуждается в сильном и независимом лидере. Таком, как президент России Владимир Путин.