Внучка Елизаветы II родила ребенка раньше срока
Принцесса Беатрис Йоркская родила вторую дочь весом меньше двух килограмм
Внучка покойной королевы Елизавете II, принцесса Беатрис Йоркская родила девочку, которую назвали Афиной. Об этом Букингемский дворец сообщил в соцсети X.
«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци рады сообщить о благополучном появлении на свет их дочери», — указали в сообщении.
В Букингемском дворце сообщили, что ребенок родился 22 января в лондонской больнице Челси и Вестминстера. Вес девочки составил 1,95 килограмма.
Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци стали родителями во второй раз. Они назвали дочь в честь богини — Афина Элизабет Роуз.
По данным инсайдера Dailу Star, внучка Елизаветы II родила вторую дочь раньше срока. Мать с ребенком уже находятся дома и чувствуют себя хорошо. У Беатрис и ее супруга есть старшая дочь Сиенна, она появилась на свет в сентябре 2021 года.