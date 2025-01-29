Внучка Елизаветы II родила ребенка раньше срока

Внучка покойной королевы Елизавете II, принцесса Беатрис Йоркская родила девочку, которую назвали Афиной. Об этом Букингемский дворец сообщил в соцсети X .

«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци рады сообщить о благополучном появлении на свет их дочери», — указали в сообщении.

В Букингемском дворце сообщили, что ребенок родился 22 января в лондонской больнице Челси и Вестминстера. Вес девочки составил 1,95 килограмма.

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци стали родителями во второй раз. Они назвали дочь в честь богини — Афина Элизабет Роуз.

По данным инсайдера Dailу Star, внучка Елизаветы II родила вторую дочь раньше срока. Мать с ребенком уже находятся дома и чувствуют себя хорошо. У Беатрис и ее супруга есть старшая дочь Сиенна, она появилась на свет в сентябре 2021 года.