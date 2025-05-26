VnExpress: 10 человек без вести пропали при крушении судна с углем во Вьетнаме

Судно Cong Thanh затонуло в прибрежной зоне вьетнамского порта Вунганг утром в понедельник, 26 мая. Из 11 членов экипажа пока удалось найти только одного. Остальные числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на VnExpress.
По опубликованной информации, корабль перевозил 4,9 тонны угля из провинции Куангнинь в Куангбинь, однако перед входом в гавань потерял ход из-за поломки двигателя. Погода осложняет поиски — район накрыли штормовые ветра, дожди и высокие волны.
Спасательную операцию проводят местные власти совместно с рыбаками. Судьба 10 моряков остается неизвестной.
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