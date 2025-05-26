VnExpress: 10 человек без вести пропали при крушении судна с углем во Вьетнаме

Судно Cong Thanh затонуло в прибрежной зоне вьетнамского порта Вунганг утром в понедельник, 26 мая. Из 11 членов экипажа пока удалось найти только одного. Остальные числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на VnExpress.