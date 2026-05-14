Власти США отказались комментировать данные о переводе Мадуро в общую камеру

Федеральное бюро тюрем США отказалось подтвердить или опровергнуть запрос РИА «Новости» о переводе президента Венесуэлы Николаса Мадуро в общую камеру. В бюро это аргументировали мерами безопасности.

Ранее сын венесуэльского президента депутат Николас Мадуро Герра сообщил, что его отца перевели в общую камеру, где содержатся еще 18 человек.

«По соображениям конфиденциальности и безопасности Федеральное бюро тюрем не обсуждает конкретные меры безопасности или условия содержания какого-либо отдельного лица», — заявили в бюро.

Тюремные власти США отметили, что серьезно относятся к обязанности защищать всех переданных под стражу лиц. Также серьезно в бюро относятся к безопасности сотрудников исправительных учреждений.

Минфин США в апреле разрешил оплатить адвокатов для Мадуро и его жены. Им выдали измененные лицензии, позволяющие принимать оплату от правительства Венесуэлы. Эта уступка сделала неактуальным ходатайство стороны Мадуро о прекращении производства.