Власти Польши проверят «причастность России» к пожару в ТЦ

Туск: власти Польши проверят «причастность России» к пожару в варшавском ТЦ

Правоохранительные органы Польши проверят причастность России к пожару в торговом центре в Варшаве. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Мы проверяем версию, что спецслужбы из России имеют что-то общее с пожаром в ТЦ на севере столицы», — привело его слова РИА «Новости».

При этом каких-то доказательств причастности российской стороны к ЧП премьер-министр не привел.

Возгорание в торговом центре на улице Марывильская в Варшаве произошло 12 мая. В результате пожара торговое здание полностью выгорело, экстренные службы не исключили злонамеренного поджога.

«Полицейские задержали еще троих подозреваемых в организации диверсий на территории страны, мы проводим проверку», — добавил Туск.

Ранее в Польше арестовали девять человек по обвинению в диверсиях по «заказу России». При этом среди них нет россиян.