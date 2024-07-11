Власти одной из японских префектур приняли закон, призывающий граждан смеяться каждый день

В Японии власти префектуры Ямагата приняли закон, призывающий местных жителей смеяться хотя бы один раз в день. Они считают, что такая мера позволит японцам улучшить физическое и психическое здоровье, написал South China Morning Post.
Как уточнил сайт kp.ru, автором инициативы выступила Либерально-демократическая партия. Депутаты сослались на исследование, в котором ученые указали на связь смеха с улучшением здоровья.
При этом местные исполнительные власти отметили, что не будут штрафовать тех граждан, кто не исполняет законодательную норму.