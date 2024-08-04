Власти Мьянмы попросили Россию помочь в борьбе с терроризмом

Конфликт между правительством Мьянмы и военными связан не с политической борьбой, а с терроризмом. Россия могла бы помочь властям стабилизировать ситуацию, если бы оказала соответствующую поддержу, заявил РИА «Новости» председатель крупнейшей в стране партии USDP Кхин Йи.

Он попросил Россию поддержать Мьянму, ведь ее внутренние проблемы могут распространиться на весь азиатский регион. Кхин Йи заявил, что помощь могла бы выражаться в борьбе с терроризмом.

«Для этого надо сначала осознать: то, что происходит, необходимо воспринимать не как внутренние политические разборки, а как терроризм», — сказал он.

По мнению Кхин Йи, российские ведомства и органы, ответственные за борьбу с терроризмом, могли бы работать с коллегами из Мьянмы в этом вопросе. Председатель USDP добавил, что пока его партия сосредоточится на сотрудничестве с «Единой Россией».

В 2021 году в Мьянме произошел госпереворот. Военные обвинили власти в фальсификации результатов выборов и захватили власть. ООН назвала произошедшее «самым кровавым днем».