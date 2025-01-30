Власти Израиля объяснили приостановку освобождения палестинских заключенных

Израиль связал освобождение палестинских заключенных с коридором для заложников

Новый этап сделки между Израилем и движением ХАМАС по обмену заложников на палестинских заключенных застопорился. Как сообщило издание Ynet со ссылкой на источники в системе безопасности, выехавшие из военной тюрьмы «Офер» автобусы с осужденными развернулись на половине пути.

Собеседники агентства заявили, что приказ о возвращении колонны поступил из кабинета министров.

Пресс-служба правительства Израиля подтвердила, что распоряжение о приостановке освобождения палестинских заключенных отдали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац.

«Запланированное на сегодня освобождение палестинских заключенных приостановили пока для заложников не организуют безопасный коридор», — процитировал заявление правительства 12-й канал.

Так власти страны отреагировали на освобождение двух заложников в Хан-Юнисе, которых провели через толпу, не обеспечив никакого прикрытия.

По последним данным, боевики ХАМАС утром 30 января передали сотрудникам Красного Креста восемь заложников. Среди них оказалась израильская военнослужащая Агам Бергер, которая провела в плену 482 дня.

Также представители палестинского движения допустили освобождение россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, захваченных в время нападения 7 октября 2023 года. Конкретных сроков в ХАМАС не назвали.